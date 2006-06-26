Одну из трех белорусок, пострадавших от взрыва в Турции, завтра выпишут из больницы

Вторая девушка получила более серьезные ранения. Третьей врачи были вынуждены ампутировать ногу. Об этом сообщил второй секретарь посольства Беларуси в Турции Павел Юрковский.Все три девушки проживают в Могилеве.
После произошедшего они были госпитализированы в различные медицинские учреждения Турции. Как выяснилось, ни у одной из них не было медицинской страховки. В настоящее время посольство работает над тем, чтобы деньги все-таки были выплачены пострадавшим. "Мы находимся в постоянном контакте с девушками, а также с полицией города Манавгат и консульством России в Анталии", - сказал Павел Юрковский.
Дипломат отметил, что на сегодняшний день нет никаких данных о том, что в результате этого взрыва погибли граждане Беларуси.