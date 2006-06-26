Одну из трех белорусок, пострадавших от взрыва в Турции, завтра выпишут из больницы

Одна из трех белорусских девушек, пострадавших в результате взрыва баллона бытового газа в ресторане турецкого курорта Манавгат, 27 июня будет выписана из больницы. 30 июня она планирует вылететь на родину.

Вторая девушка получила более серьезные ранения. Третьей врачи были вынуждены ампутировать ногу. Об этом сообщил второй секретарь посольства Беларуси в Турции Павел Юрковский.Все три девушки проживают в Могилеве.

После произошедшего они были госпитализированы в различные медицинские учреждения Турции. Как выяснилось, ни у одной из них не было медицинской страховки. В настоящее время посольство работает над тем, чтобы деньги все-таки были выплачены пострадавшим. "Мы находимся в постоянном контакте с девушками, а также с полицией города Манавгат и консульством России в Анталии", - сказал Павел Юрковский.

Дипломат отметил, что на сегодняшний день нет никаких данных о том, что в результате этого взрыва погибли граждане Беларуси.