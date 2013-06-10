В пригороде Лондона неизвестные подожгли исламскую школу-пансион. Пострадали 2 подростка

Новости Великобритании. В Лондоне мусульманские объекты взяли под круглосуточную усиленную охрану. Накануне в пригороде британской столицы неизвестные подожгли исламскую школу-пансион. В это время там находились более ста учеников и персонал. Преподаватели вовремя заметили возгорание успели вывести детей из горящего здания. Но двоим подросткам все же понадобилась медицинская помощь: они отравились угарным газом.

Следователи не исключают, что поджог был местью за убийство в конце мая британского военного, которое совершили двое исламистов. С тех пор нападения на мусульманские центры в Великобритании заметно участились. От рук вандалов уже пострадали более 10 мечетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено 10 июня 2013 в 13.30

Полиция Лондона арестовала четверых подозреваемых в поджоге исламской школы в пригороде британской столицы. Среди арестованных – 17-летние и 18-летние подростки. Их имена пока держатся в секрете.