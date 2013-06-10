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Наводнения в Европе: в Германии из берегов вышла Эльба, вода поднялась на 7 м, в Будапеште рекордный уровень воды – 9 м

10 июня 2013 07:23
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Ненастная погода продолжает испытывать европейцев. Затоплены Германия, Венгрия и Польша. В Германии эвакуированы более 20 тысяч человек. Из-за прорыва дамбы Эльба вышла из берегов и вода поднялась на семь метров при норме два. По всей стране последствия разгула стихии устраняют тысячи спасателей и военных.

Десятки населенных пунктов затоплены и в Венгрии. Гидрометеорологи Будапешта говорят об историческом рекорде – уровень воды поднялся до 9 метров.

Затоплены и улицы Варшавы. Застигнутые врасплох автомобилисты пережидали непогоду на крышах автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наводнение # Фотофакт

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