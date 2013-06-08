После наводнения в Чехии пражские отели снижают цены

Новости Чехии. Если в восточных странах холодновато (говоря о погоде), то в западных в последнее время мокровато. Европа в результате наводнения поплыла. А в столице Чехии, например, произошло сильнейшее за последние 10 лет наводнение. Закрыли туристические объекты и метро. Правда, в конце недели вода отступила.

Многочисленным туристам не повезло: главная достопримечательность чешской столицы – Карлов мост – уже несколько дней закрыт. Зато у иностранных гостей столицы появилась уникальная возможность пофотографировать то, как Злата Прага уходит под воду.

Июньское наводнение в чешских СМИ сравнивают с катастрофой, постигшей страну в августе 2002 года. И безустанно подчеркивают: на этот раз все не так страшно.

Действительно, Прага усвоила уроки 11-летней давности. Когда река Влтава неделю назад начала выходить из берегов, в чешской столице были оперативно возведены алюминиевые заграждения. Метро тоже отделалось лишь небольшими повреждениями: станции закрывали по строгому плану, и сейчас практически все они открыты. В пражском зоопарке, очень сильно пострадавшем в 2002 году, на этот раз работы по эвакуации животных проходили быстро и более слаженно.

Уровень воды во Влтаве с каждым днем снижается. Опасность наводнения, однако, еще сохраняется на юге и севере страны. И синоптики не радуют: в ближайшие дни на территории страны снова ожидаются проливные дожди.

Туристка:

Конечно, огорчило нас наводнение. Все-таки приехали на отдых, ждали тепла, солнышка, чтобы побродить по улицам. Пришлось полтора дня сидеть в номере.

Жительница Праги:

Число наших клиентов и туристов после наводнения и закрытия Карлового моста резко снизилось – вполовину, а то и больше. Сегодня нам сказали, что мост не открывают уже не из-за наводнения, а по какой-то другой причине. Что-то там повредилось.

К сожалению, июньское наводнение не обошлось без жертв: восемь человек погибли, еще четверо пропали без вести.

Страховые компании тем временем подступили к подсчету убытков. От вышедших из берегов рек пострадали в Чехии около 700 городов и сел, около 20 тысяч человек пришлось эвакуировать. По первоначальным прогнозам, ущерб составляет около полумиллиарда долларов США.

Аналитики, однако, утверждают, что наводнение может принести пользу экономике страны. Придется восстанавливать мосты, дороги и здания, а значит, что строительные фирмы, так и не оправившиеся от последствий экономического кризиса, получат больше заказов.

А чешские фермеры настроены весьма пессимистично. Потому что вода затопила 50 000 гектаров сельскохозяйственных угодий. Пострадали посевы картофеля, кукурузы и чешского хмеля, из которого изготавливают знаменитое чешское пиво. И наверняка его в этом году произведут несколько меньше.

И туристов в этом году приедет в Чехию наверняка меньше, чем обычно. Поэтому пражские отели снижают цены, чтобы хоть как-то привлечь туристов.