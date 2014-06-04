15 часов просидел брестчанин на 36-метровой вышке в Гомеле, грозясь спрыгнуть

Новости Беларуси. 33-летний житель Бреста провел 15 часов на 36-метровой осветительной мачте около железнодорожного вокзала в Гомеле.

Мужчину на вышке заметили в 11:30. Неподалеку он оставил сумку с крупной суммой денег в валюте, железнодорожным билетом и паспортом.

На контакт с психологами он идти отказался, никаких требований не выдвигал. А при любой попытке приблизиться к вышке брестчанин сползал к краю сооружения, демонстрируя намерение спрыгнуть вниз.

Рядом с мачтой сотрудники МЧС развернули пневматическую подушку, предназначенную для спасения людей при угрозе падения с большой высоты.

10 часов спасатели, милиционеры и психологи пытались уговорить мужчину спуститься, но тщетно.

Правоохранители дозвонились до родственников брестчанина, на место происшествия уже ближе к ночи примчались сестра и тетя. «Леша, мама и папа волнуются, слезай, пожалуйста! – просили они. – Леша, тебе ничего не будет, ты уедешь с нами домой, и утром будешь в Бресте! Тебя никто не заберет. Все у тебя будет хорошо. Леша, тебя все любят!».

Родственницы поднялись к мужчине в люльке подъемного крана и всячески уговаривали его спуститься. Спустя некоторое время, уже в начале третьего ночи, он самостоятельно спустился на землю.

Мотивы поступка брестчанина до сих пор не понятны. Его доставили в больницу для осмотра. Не исключено, что мужчина страдает какими-либо психическими расстройствами.

С утра до вечера работа, дела, заботы, куда-то торопимся, за чем-то спешим, о чем-то волнуемся, за что-то переживаем. Наши взоры обращены во внешний мир – нравится он нам или нет. И так мало времени, а порой и желания остается, чтобы заглянуть внутрь себя. Как в век стрессов противостоять психическим недугам? Смотрите видео.