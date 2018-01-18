Мальчик с отцом направился в неизвестном направлении. 4-летний Сергей Ильин пропал в Дзержинске

Новости Беларуси. Четырехлетний мальчик пропал в Дзержинске.

«20 ноября 2017 года мальчик совместно с отцом (Ильин С.Е.) направились в неизвестном направлении. 28 ноября судом было вынесено решение суда о том, что мальчик должен проживать с матерью. До настоящего времени о местонахождении мальчика ничего не известно», – сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».

В день, когда мальчика видели в последний раз, он был одет в синие джинсы и куртку синюю в клетку. На нем был свитер с пингвином, на голове – синяя вязаная шапка. Рост мальчика – 116 см. Глаза светло-голубые, волосы светло-русые. У Сережи на правой ноге у колена – ожог (примерно 2-3 сантиметра).



Всех, кто знает о местонахождении ребенка, просят сообщать по телефонам: 8 (017) 229-06-77 (УВД Миноблисполкома), 8 (017) 165-64-37 (дежурная часть Дзержинского РОВД), по телефону 102 или 8 (033) 6666−856 (поисковый отряд «Ангел»).