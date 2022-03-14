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В Несвиже водитель на Peugeot сбила мужчину. Пешеход в больнице

14 марта 2022 17:02
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Новости Беларуси. В Минской области в результате трех ДТП три человека травмированы. Две аварии произошли с участием пешеходов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвиже водитель на Peugeot сбила мужчину. Пешеход в больнице-1

В Несвиже местная жительница за рулем Peugeot двигалась в направлении Садовой. При повороте на улицу Дзержинского она наехала на переходившего проезжую часть дороги мужчину. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован.

В Несвиже водитель на Peugeot сбила мужчину. Пешеход в больнице-4

На 14-м километре автодороги Слобода – Паперня (вблизи деревни Белые Лужи) минчанин двигался в направлении Острошицкого Городка и наехал на находившегося на проезжей части жителя Минского района. Пешеход с травмами доставлен в больницу.

Всего за 11, 12 и 13 марта на территории области около 800 пешеходов привлечены к административной ответственности. 248 находились в нетрезвом состоянии.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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