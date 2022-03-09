Lifan не уступил дорогу автобусу под Смолевичами. Водитель и пассажир погибли на месте

Новости Беларуси. С 5 по 8 марта в Минской области в результате пяти дорожно-транспортных происшествий четыре человека погибли, шестеро получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вечером 8 марта в Смолевичском районе 62-летняя водитель автомобиля Lifan, двигаясь со стороны деревни Заречье, не уступила дорогу автобусу МАЗ под управлением 18-летнего минчанина, который ехал по главной дороге в направлении Жодино. В результате аварии водитель и один из пассажиров Lifan погибли на месте, еще один госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.