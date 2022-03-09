Lifan не уступил дорогу автобусу под Смолевичами. Водитель и пассажир погибли на месте

Новости Беларуси. С 5 по 8 марта в Минской области в результате пяти дорожно-транспортных происшествий четыре человека погибли, шестеро получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. С 5 по 8 марта в Минской области в результате пяти дорожно-транспортных происшествий четыре человека погибли, шестеро получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Вечером 8 марта в Смолевичском районе 62-летняя водитель автомобиля Lifan, двигаясь со стороны деревни Заречье, не уступила дорогу автобусу МАЗ под управлением 18-летнего минчанина, который ехал по главной дороге в направлении Жодино. В результате аварии водитель и один из пассажиров Lifan погибли на месте, еще один госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
Также за четыре дня выходных задержаны 55 нетрезвых водителей, 175 управляли транспортом без прав. 429 пешеходов привлечены к административной ответственности. Каждый второй находился в нетрезвом состоянии, 187 не были обозначены световозвращающими элементами.