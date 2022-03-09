Прямой эфир

Lifan не уступил дорогу автобусу под Смолевичами. Водитель и пассажир погибли на месте

09 марта 2022 19:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С 5 по 8 марта в Минской области в результате пяти дорожно-транспортных происшествий четыре человека погибли, шестеро получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Lifan не уступил дорогу автобусу под Смолевичами. Водитель и пассажир погибли на месте-1

Вечером 8 марта в Смолевичском районе 62-летняя водитель автомобиля Lifan, двигаясь со стороны деревни Заречье, не уступила дорогу автобусу МАЗ под управлением 18-летнего минчанина, который ехал по главной дороге в направлении Жодино. В результате аварии водитель и один из пассажиров Lifan погибли на месте, еще один госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

Lifan не уступил дорогу автобусу под Смолевичами. Водитель и пассажир погибли на месте-4

Также за четыре дня выходных задержаны 55 нетрезвых водителей, 175 управляли транспортом без прав. 429 пешеходов привлечены к административной ответственности. Каждый второй находился в нетрезвом состоянии, 187 не были обозначены световозвращающими элементами.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Неизвестные пытались подорвать консульство Беларуси в Италии. Видео
09 марта 2022 16:29

Неизвестные пытались подорвать консульство Беларуси в Италии. Видео

На МКАД столкнулись сразу пять автомобилей
03 марта 2022 17:13

На МКАД столкнулись сразу пять автомобилей

В Минском районе погиб водитель Kia – отбойник насквозь пробил машину
02 марта 2022 14:19

В Минском районе погиб водитель Kia – отбойник насквозь пробил машину