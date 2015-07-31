В Мозыре прогулочный теплоход с отдыхающими сел на мель

Новости Беларуси. «Смелый», но невезучий. Под Мозырем прогулочный теплоход второй раз за месяц попал в беду. На этот раз судно, выполняя очередной рейс, село на мель. Экипаж около часа пытался самостоятельно решить проблему, но все усилия оказались тщетны. Более того, теплоход накренился, что вызвало панику у пассажиров. В итоге полтора десятка человек пришлось эвакуировать на лодках.

А две недели назад «Смелый» протаранил другой прогулочный корабль, на котором в это время пела и плясала свадьба. Благо, из отдыхающих никто не пострадал. Причем капитан у «Смелого» достаточно опытный — он управляет теплоходом уже около двадцати лет. Так в чем же причина, сейчас выясняют специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.