80-летняя женщина упала в 8-метровый колодец и чудом не пострадала

Новости Беларуси. 80-летнюю женщину из 8-метрового колодца в деревне Бискупцы Волковысского района извлекли спасатели.
О произошедшем сообщил сосед пенсионерки. Он слышал крики о помощи.
Пресс-служба Гродненского областного управления МЧС:
По прибытии к месту ЧП установлено, что в неэксплуатируемом колодце питьевой воды на глубине 8 метров от поверхности земли с признаками жизни находится 80-летняя женщина. Уровень воды в колодце – меньше метра. Работники МЧС при помощи спасательной веревки и страхующих устройств извлекли пострадавшую на поверхность.
Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь,
от госпитализации женщина отказалась. Как сообщили в МЧС, она не может объяснить, как оказалась в колодце.