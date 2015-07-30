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80-летняя женщина упала в 8-метровый колодец и чудом не пострадала

30 июля 2015 16:19
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Новости Беларуси. 80-летнюю женщину из 8-метрового колодца в деревне Бискупцы Волковысского района извлекли спасатели.

О произошедшем сообщил сосед пенсионерки. Он слышал крики о помощи.

Пресс-служба Гродненского областного управления МЧС:
По прибытии к месту ЧП установлено, что в неэксплуатируемом колодце питьевой воды на глубине 8 метров от поверхности земли с признаками жизни находится 80-летняя женщина. Уровень воды в колодце – меньше метра. Работники МЧС при помощи спасательной веревки и страхующих устройств извлекли пострадавшую на поверхность. 

Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь,

от госпитализации женщина отказалась. Как сообщили в МЧС, она не может объяснить, как оказалась в колодце. 

# происшествия # Несчастный случай

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