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В Молодечно поезд насмерть сбил 14-летнего мальчика на велосипеде

14 августа 2019 09:51
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Новости Беларуси. В Молодечно на железнодорожном переходе поезд сбил подростка.

По информации МВД, происшествие случилось 14 августа утром. 14-летний мальчик переезжал ж/д пути на велосипеде в установленном месте, по пешеходному настилу.

В Молодечно поезд насмерть сбил 14-летнего мальчика на велосипеде-1

Фото: МВД  

Восьмиклассник пропустил поезд, который ехал в направлении Молодечно, но не заметил, что приближается поезд Гродно – Минск по встречному пути. Мальчик попал под этот поезд и скончался на месте происшествия. Ребенок был в наушниках.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.   

В конце мая электровоз насмерть сбил пятиклассника в Молодечненском районе (читать далее).  

# Гибель детей # происшествия

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