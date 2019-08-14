В Молодечно поезд насмерть сбил 14-летнего мальчика на велосипеде

По информации МВД, происшествие случилось 14 августа утром. 14-летний мальчик переезжал ж/д пути на велосипеде в установленном месте, по пешеходному настилу.

Восьмиклассник пропустил поезд, который ехал в направлении Молодечно, но не заметил, что приближается поезд Гродно – Минск по встречному пути. Мальчик попал под этот поезд и скончался на месте происшествия. Ребенок был в наушниках.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.