В Молодечно поезд насмерть сбил 14-летнего мальчика на велосипеде

Новости Беларуси. В Молодечно на железнодорожном переходе поезд сбил подростка.
По информации МВД, происшествие случилось 14 августа утром. 14-летний мальчик переезжал ж/д пути на велосипеде в установленном месте, по пешеходному настилу.
Новости Беларуси. В Молодечно на железнодорожном переходе поезд сбил подростка.
По информации МВД, происшествие случилось 14 августа утром. 14-летний мальчик переезжал ж/д пути на велосипеде в установленном месте, по пешеходному настилу.
Фото: МВД
Восьмиклассник пропустил поезд, который ехал в направлении Молодечно, но не заметил, что приближается поезд Гродно – Минск по встречному пути. Мальчик попал под этот поезд и скончался на месте происшествия. Ребенок был в наушниках.
На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.
В конце мая электровоз насмерть сбил пятиклассника в Молодечненском районе (читать далее).