В Могилёве на предприятии по производству древесных плит произошёл пожар

Новости Беларуси. ЧП в Могилеве. Вечером 17 марта на одном из предприятий по производству древесных плит произошло возгорание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. ЧП в Могилеве. Вечером 17 марта на одном из предприятий по производству древесных плит произошло возгорание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До прибытия подразделений МЧС персонал самостоятельно эвакуировался. Спасатели ликвидировали горение масла в цехе по изготовлению OSB-стружки. В результате пожара повреждено технологическое оборудование. Пострадавших нет. Причины возникновения огня на предприятии устанавливаются.