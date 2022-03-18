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В Могилёве на предприятии по производству древесных плит произошёл пожар

18 марта 2022 07:29
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Новости Беларуси. ЧП в Могилеве. Вечером 17 марта на одном из предприятий по производству древесных плит произошло возгорание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёве на предприятии по производству древесных плит произошёл пожар-1

До прибытия подразделений МЧС персонал самостоятельно эвакуировался. Спасатели ликвидировали горение масла в цехе по изготовлению OSB-стружки. В результате пожара повреждено технологическое оборудование. Пострадавших нет. Причины возникновения огня на предприятии устанавливаются.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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