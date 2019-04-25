Вынесен приговор родственнице 4-летнего ребёнка, погибшего в Светлогорске

Новости Беларуси. Суд вынес приговор родственнице погибшего в Светлогорске 4-летнего мальчика.

По информации Гомельского областного суда, 25 апреля суд Светлогорского района рассмотрел уголовное дело по ч.2 ст.165 УК в отношении 46-летней женщины.

Приговором суда обвиняемая признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, добровольно принявшим на себя такие обязанности, повлекшими по неосторожности смерть малолетнего.

Женщине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года без направления в исправительное учреждение открытого типа со штрафом в размере 100 базовых величин, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии с ч.ч.1,2 ст. 107 УК к обвиняемой постановлено применить принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту жительства путем принудительного амбулаторного наблюдения и лечения.

Также постановлено взыскать с женщины в пользу потерпевшей денежную компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.