В Минске задержали насильника. Его жертвами были молодые девушки

Новости Беларуси. В Минске задержан насильник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске задержан насильник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В конце сентября 17-летняя жительница столицы сообщила милиционерам, что неизвестный зашел за ней в подъезд и попытался изнасиловать на лестничной площадке. Однако ей удалось вырваться.
Спустя несколько дней в подъезде другой многоэтажки Минска произошел аналогичный случай. На этот раз жертвой стала 20-летняя девушка. Правоохранители задержали 45-летнего минчанина, ранее судимого за разбои, хулиганства и изнасилования. Возбуждено уголовное дело. Проверяется его причастность к совершению подобных преступлений.