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В Минске задержали насильника. Его жертвами были молодые девушки

19 октября 2021 22:50
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Новости Беларуси. В Минске задержан насильник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске задержали насильника. Его жертвами были молодые девушки-1

В конце сентября 17-летняя жительница столицы сообщила милиционерам, что неизвестный зашел за ней в подъезд и попытался изнасиловать на лестничной площадке. Однако ей удалось вырваться.

В Минске задержали насильника. Его жертвами были молодые девушки-4

Спустя несколько дней в подъезде другой многоэтажки Минска произошел аналогичный случай. На этот раз жертвой стала 20-летняя девушка. Правоохранители задержали 45-летнего минчанина, ранее судимого за разбои, хулиганства и изнасилования. Возбуждено уголовное дело. Проверяется его причастность к совершению подобных преступлений.

# Насилие # происшествия # Фотофакт

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