В Минске задержали насильника. Его жертвами были молодые девушки

Новости Беларуси. В Минске задержан насильник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В конце сентября 17-летняя жительница столицы сообщила милиционерам, что неизвестный зашел за ней в подъезд и попытался изнасиловать на лестничной площадке. Однако ей удалось вырваться.