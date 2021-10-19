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Трёх контролёров общественного транспорта обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Они присваивали штрафы

19 октября 2021 13:50
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Новости Беларуси. В Минске завершили расследование уголовных дел по обвинению контролеров пассажирского транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Они злоупотребляли служебными полномочиями.

Трёх контролёров общественного транспорта обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Они присваивали штрафы-1

На протяжении двух лет, работая на территории столицы и Минского района, три контролера выявляли безбилетных пассажиров и получали от них деньги в качестве штрафа. Однако в некоторых случаях не оформляли документы и присваивали деньги. Также они отпускали безбилетников, не имеющих при себе паспортов, а постановления о наложении штрафа составляли на других лиц, ранее привлекавшихся к ответственности. По уголовным делам признаны потерпевшими 9 человек.

Трёх контролёров общественного транспорта обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Они присваивали штрафы-4

Обвиняемые ранее не судимы, имеют положительную характеристику. К ним применена мера пресечения в виде личного поручительства. Материалы уголовного дела переданы в суд.

# Мошенничество # происшествия # Фотофакт

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