Трёх контролёров общественного транспорта обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Они присваивали штрафы

На протяжении двух лет, работая на территории столицы и Минского района, три контролера выявляли безбилетных пассажиров и получали от них деньги в качестве штрафа. Однако в некоторых случаях не оформляли документы и присваивали деньги. Также они отпускали безбилетников, не имеющих при себе паспортов, а постановления о наложении штрафа составляли на других лиц, ранее привлекавшихся к ответственности. По уголовным делам признаны потерпевшими 9 человек.