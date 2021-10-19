При пожаре в Крупском районе погиб мужчина. Его нашли на полу в горящем доме

Новости Беларуси. При пожаре в деревне Осечено Крупского района погиб 52-летний мужчина. Сообщение о возгорании в центр оперативного управления поступило утром, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Когда подразделения МЧС прибыли на место, одноэтажный деревянный дом горел открытым пламенем. Погибшего мужчину нашли на полу. Он не был зарегистрирован в районе.