При пожаре в Крупском районе погиб мужчина. Его нашли на полу в горящем доме

Новости Беларуси. При пожаре в деревне Осечено Крупского района погиб 52-летний мужчина. Сообщение о возгорании в центр оперативного управления поступило утром, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. При пожаре в деревне Осечено Крупского района погиб 52-летний мужчина. Сообщение о возгорании в центр оперативного управления поступило утром, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Когда подразделения МЧС прибыли на место, одноэтажный деревянный дом горел открытым пламенем. Погибшего мужчину нашли на полу. Он не был зарегистрирован в районе.
Огнем уничтожена крыша, повреждены имущество и стены. Проверку по факту гибели человека проводит Следственный комитет. Причину возгорания определит пожарно-техническая экспертиза.