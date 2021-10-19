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При пожаре в Крупском районе погиб мужчина. Его нашли на полу в горящем доме

19 октября 2021 13:27
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Новости Беларуси. При пожаре в деревне Осечено Крупского района погиб 52-летний мужчина. Сообщение о возгорании в центр оперативного управления поступило утром, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

При пожаре в Крупском районе погиб мужчина. Его нашли на полу в горящем доме-1

Когда подразделения МЧС прибыли на место, одноэтажный деревянный дом горел открытым пламенем. Погибшего мужчину нашли на полу. Он не был зарегистрирован в районе. 

При пожаре в Крупском районе погиб мужчина. Его нашли на полу в горящем доме-4

Огнем уничтожена крыша, повреждены имущество и стены. Проверку по факту гибели человека проводит Следственный комитет. Причину возгорания определит пожарно-техническая экспертиза.  

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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