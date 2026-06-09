Грузовик съехал на МКАД в кювет и перевернулся

9 июня произошло опрокидывание грузового автомобиля на МКАД, информирует официальный Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ведомстве сообщили, что 41-летний водитель грузового автомобиля «Iveko» осуществлял движение по внутреннему кольцу МКАД и в районе 32-го км, по предварительной информации, не справился с управлением и совершил выезд за пределы проезжей части. После грузовик опрокинулся.

Как уточнили в ГАИ, пострадавших нет, транспортное средство повреждено.

Фото: Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома