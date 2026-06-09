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МВД: у курьеров телефонных мошенников изъято около 200 тысяч рублей

09 июня 2026 06:50
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МВД: у курьеров телефонных мошенников изъято около 200 тысяч рублей-0

В правоохранительные органы Беларуси поступило порядка 400 сообщений о звонках телефонных мошенников в течение суток, информирует официальный Telegram-канал МВД Беларуси.

В ведомтстве уточнили, что 32 преступления совершенны при помощи информационно-коммуникационных технологий.  

Отдел организации обработки мошеннических операций МВД инициировал блокировку 5 фишинговых интернет-сайтов (поддельных); заблокировал совершение платежей в адрес 73 иностранных платежных реквизитов злоумышленников; приостановил расходные операции по 88 счетам.

Оперативники задержали 4 курьеров, действующих под кураторством аферистов, в их числе – 1 иностранец. При них обнаружено 200 тысяч рублей.

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Фото: pixabay

# МВД Беларуси

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