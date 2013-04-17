В Минске сотрудники МЧС спасли из огня пять человек

Новости Беларуси. Сотрудники МЧС спасли из огня пять человек. ЧП произошло сегодня днем на улице Декабристов. Возгорание началось в квартире на втором этаже. Спасатели прибыли в считанные минуты и не дали пламени перекинуться на соседние квартиры. Одного из жильцов пришлось госпитализировать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Тулай, первый заместитель начальника Минского городского управления МЧС:

Сегодня произошел пожар в доме барачного типа, в результате были спасены 5 человек. Один из них пострадал. Это хозяин квартиры, где произошло возгорание.