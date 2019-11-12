Житель Гродно несколько лет похищал со счетов иностранных банков деньги

Новости Беларуси. Расследуется уголовное дело о хищении со счетов иностранных банков с 2012 по 2016 годы.

Как сообщает Следственный комитет, в результате обмена информацией с ФБР США, а также проведенными совместно с сотрудниками МВД следственными действиями и оперативно-разыскными мероприятиями установили причастность 28-летнего жителя Гродно к совершению этого преступления.

В ходе обыска пор месту жительства молодого человека были обнаружены и изъяты: компьютерная техника, носители информации, которые были защищены сложными паролями, деньги и документы.

Мужчина похищал деньги с иностранных банковских счетов. После получения доступа к чужим счетам он переводил средства на подконтрольные ему счета, зарегистрированные на подставных лиц, после чего обналичивал их.