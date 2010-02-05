В Минске активизировались лже-работники жэсов

В первые дни февраля в Московском районе столицы произошло сразу две кражи из квартир пожилых женщин. В обоих случаях пенсионерки поплатились за свою чрезмерную доверчивость.

Так, минчанка, проживающая на улице Лермонтова, впустила к себе незнакомку, которая представилась работником ЖЭС и пришла по поводу проведения ремонта в квартире. Сомнений в правдивости этих намерений у бабушки не возникло, так как по дому как раз ходили слухи о проведении капитального ремонта. Незваная гостья заявила, что, если прямо сейчас хозяйка отдаст ей 200 000 белорусских рублей, то трубы и сантехнику в квартире начнут менять незамедлительно. Такой суммы у нее, к счастью, не оказалось. Узнав об этом, «работница ЖЭСа» быстро засобиралась. И только после её ухода старушка обнаружила, что с журнального столика пропали деньги в сумме 80 000 белорусских рублей.

Аналогичный случай произошёл на улице Розы Люксембург. К пожилой женщине, которая находилась дома одна, около 11 часов пожаловала незнакомка. Последняя также представилась работницей ЖЭСа и поинтересовалась довольна ли старушка недавним ремонтом. Последняя имела ряд претензий к качеству работ и с энтузиазмом продемонстрировала визитерше недоделки по всему дому. Исчезновение своих сбережений в размере 1 200 000 белорусских рублей доверчивая пенсионерка обнаружила лишь назавтра.

– Помните, не всегда за дверью находится добрый человек, – рассказал заместитель начальника Московского РУВД столицы Владимир Шубенок. – У всех визитеров из ЖЭСов и других служб необходимо требовать документы, удостоверяющие личность, созваниваться с организациями и уточнять, работает ли у них указанный работник. Нельзя оставлять незнакомца одного в комнате.