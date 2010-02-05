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Фото. Страшное наводнение в Мексике: погибли пятеро детей и 19-летняя девушка

05 февраля 2010 09:23
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К сильным наводнениям в центральных штатах Мексики привели обрушившиеся на страну проливные дожди.

Под воду ушли десятки тысяч домов. В 14 мексиканских штатах объявлено чрезвычайное положение.

Страшное наводнение в Мексике

Страшное наводнение в Мексике

Страшное наводнение в Мексике

Страшное наводнение в Мексике

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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