Фото. Страшное наводнение в Мексике: погибли пятеро детей и 19-летняя девушка

Под воду ушли десятки тысяч домов. В 14 мексиканских штатах объявлено чрезвычайное положение.
Подъехавший к КПП исправительного учреждения в Ивацевичах грузовик был полностью пустым, что сразу насторожило дежурного. Он решил тщательно обыскать машину.
Зима идет, зиме дорогу. Новые слова на старый мотив Северная Европа этой зимой могла бы выучить наизусть. Впрочем, кажется, времени для этого еще предостаточно.
После его задержания и ареста в Йоханесбурге к тому же выяснилось, что содержание алкоголя в его крови в пять раз превышало допустимую норму.
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