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В Петербурге задержан 25-летний агент Интерпола за взятку

05 февраля 2010 12:44
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Следственное управление СКП по Петербургу возбудило уголовное дело в отношении оперуполномоченного филиала национального центрального бюро Интерпола при ГУВД Петербурга и Ленобласти, который подозревается в покушении на мошенничество.

Как сообщает сайт ведомства, следствием установлено, что в январе 2010 года 25-летний Антон Кладь, будучи осведомленном о том, что автомобиль «SMART», приобретенный женщиной в Германии, находится в международном розыске, и поэтому не может быть поставлен на учет в РФ, потребовал передать ему 35 000 рублей, за прекращение розыска данного автомобиля на территории Германии и РФ.

- 26.01.10 около 15 часов в помещении служебного кабинета, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Смолячкова дом 15 Кладь получил от гражданки 35 000 рублей, после чего был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, – сообщает сайт СКП по Петербургу.

В настоящее время рассматривается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

# происшествия

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