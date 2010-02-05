Кампания «Спасем Дэйва» сделала свое дело: проштрафившегося сотрудника банка не уволят с работы

Австралийская супермодель Миранда Керр присоединилась к интернет-кампании в поддержку сотрудника банка, пойманного за просмотром ее откровенных фотографий в рабочее время.

Напомним, биржевой маклер Macquarie Bank Дэвид Кили так увлекся, что не заметил расположенной рядом телекамеры, и провокационные изображения с его монитора были показаны в новостях местного канала.

Руководством банка в отношении Кили была начата служебная проверка. СМИ отмечали, что над проштрафившемся работником нависла угроза увольнения.

Между тем в интернете и, в частности, в популярной социальной сети Facebook, стали появляться десятки сообществ в его поддержку. Кампания «Спасем Дэйва», начатая лондонским финансовым сайтом Hereisthecity.com, призывает пользователей отправлять в Macquarie Bank электронные письма с просьбой сохранить Кили работу.

Как отмечает сайт, Кили «виновен лишь в том, что оказался в не то время в не том месте». За пять дней, прошедших с момента инцидента, к акции присоединились тысячи людей, включая Миранду Керр, пишет The Daily Telegraph.

– Я сказала, что существует петиция, чтобы сохранить ему работу, и, конечно, я хотела бы подписать ее, – сказала местным СМИ Керр, которая в данный момент находится в Австралии.

Сторонники Кили называли четыре причины, по которым руководство банка должно его оставить. Во-первых, на видео он выглядит как «славный малый», а во-вторых, попавшие в телеэфир фотографии нельзя считать жесткой порнографией – модель на них лишь наполовину раздета и наиболее «неприличные» места прикрывает руками или предметами. Несчастный уже достаточно настрадался, отмечают участники «группы поддержки» Кили. Кроме того, в мире и так чересчур много политкорректности, подчеркивают они.

И как стало известно в пятницу, Кили все же удалось сохранить работу.

– Проверка инцидента завершена. Он останется сотрудником Macquarie Bank, – сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, Macquarie Bank является крупнейшим инвестиционным банком Австралии. 26-летняя австралийка Миранда Мэй Керр – самая высокооплачиваемая топ-модель в стране и подруга известного актера Орландо Блума.

Скандальный ролик с телеэкранов довольно быстро попал в интернет, где, в частности, был размещен на Youtube, где на сегодняшний день насчитывает более 2 млн. просмотров.