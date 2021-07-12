В Логойском районе спасатели достали из реки тело молодого мужчины

Новости Беларуси. В Логойском районе утонул 28-летний минчанин. Тело молодого мужчины достали из реки спасатели недалеко от деревни Избище, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Обстоятельства и причины трагедии устанавливает Следственный комитет. Проводится экспертиза.
А на Михайловском водохранилище в Пуховичском районе девушка-подросток наступила на металлический трос. К месту ЧП прибыли спасатели и сотрудники ОСВОД.
Пострадавшая жаловалась на боль в ноге, часть троса впилась в голень. Медики обезболили рану, с помощью гидравлического инструмента «перекусили» часть троса и передали подростка работникам скорой помощи.
Девушка была в сознании, с ней поддерживали разговор спасатели и ее друг. После оказания медпомощи подростка доставили домой.