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В Логойском районе спасатели достали из реки тело молодого мужчины

12 июля 2021 13:39
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Новости Беларуси. В Логойском районе утонул 28-летний минчанин. Тело молодого мужчины достали из реки спасатели недалеко от деревни Избище, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Обстоятельства и причины трагедии устанавливает Следственный комитет. Проводится экспертиза.

В Логойском районе спасатели достали из реки тело молодого мужчины-1

А на Михайловском водохранилище в Пуховичском районе девушка-подросток наступила на металлический трос. К месту ЧП прибыли спасатели и сотрудники ОСВОД.

В Логойском районе спасатели достали из реки тело молодого мужчины-4

Пострадавшая жаловалась на боль в ноге, часть троса впилась в голень. Медики обезболили рану, с помощью гидравлического инструмента «перекусили» часть троса и передали подростка работникам скорой помощи. 

Девушка была в сознании, с ней поддерживали разговор спасатели и ее друг. После оказания медпомощи подростка доставили домой.

# Несчастный случай # происшествия # Фотофакт

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