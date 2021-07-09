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Около «Линии Сталина» произошла авария с мотоциклистом и микроавтобусом. Погибли два человека

09 июля 2021 21:26
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Новости Беларуси. Вечером 9 июля серьезная авария с участием мотоциклиста и микроавтобуса произошла на загородной трассе недалеко от историко-культурного комплекса «Линия Сталина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около «Линии Сталина» произошла авария с мотоциклистом и микроавтобусом. Погибли два человека-1

В результате столкновения погибли два человека. Попытки спасти водителя микроавтобуса не увенчались успехом. Мужчина оказался заблокирован в салоне собственной машины, которая загорелась. Очевидцы пытались сбить пламя и открыть двери. Сейчас на месте трагического случая работают следователи. Дорога в обе стороны перекрыта.

# Авария # происшествия # Фотофакт

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