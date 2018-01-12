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В Логойске задержали водителя, который сбил мужчину и уехал

12 января 2018 16:15
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Новости Беларуси. В Логойском районе задержали водителя, который накануне сбил насмерть 56-летнего мужчину и оставил место ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Логойске задержали водителя, который сбил мужчину и уехал-1

Эксперты зафиксировали следы, по которым и установили автомобиль и человека, который им управлял. По предварительной информации, совершил смертельный наезд местный житель, он был трезв.

Сейчас эксперты проверяют исправность машины.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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