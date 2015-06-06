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Восемь детей пострадали после взрыва газового баллона в Подмосковье

06 июня 2015 16:57
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Новости России. ЧП в подмосковном детском лагере. В палаточном городке, в котором отдыхали 900 школьников, взорвался газовый баллон. Пострадали 8 человек, одна девочка находится в крайне тяжёлом состоянии. Её на вертолёте доставили в Москву, там врачи борются за жизнь ребёнка. Сейчас к месту ЧП спешат 6 бригад скорой помощи.

МЧС России планирует направить в детский лагерь ещё 2 вертолёта, чтобы перевезти пострадавших школьников в столичные клиники. А пока полиция ведёт расследование инцидента. Что стало причиной взрыва баллона, ещё не известно. По предварительной версии, он упал в костёр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Взрыв газа

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