Восемь детей пострадали после взрыва газового баллона в Подмосковье

Новости России. ЧП в подмосковном детском лагере. В палаточном городке, в котором отдыхали 900 школьников, взорвался газовый баллон. Пострадали 8 человек, одна девочка находится в крайне тяжёлом состоянии. Её на вертолёте доставили в Москву, там врачи борются за жизнь ребёнка. Сейчас к месту ЧП спешат 6 бригад скорой помощи.

МЧС России планирует направить в детский лагерь ещё 2 вертолёта, чтобы перевезти пострадавших школьников в столичные клиники. А пока полиция ведёт расследование инцидента. Что стало причиной взрыва баллона, ещё не известно. По предварительной версии, он упал в костёр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.