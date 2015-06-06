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В Речицком районе пьяная женщина покусала милиционера

06 июня 2015 16:35
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Новости Беларуси. Ожесточенной борьбой и ранением сотрудника милиции закончилось задержание пьяных дебоширов в Речицком районе. Приехав на берег Днепра порыбачить, компания для поддержания охотничьего азарта подогрелась горячительным. Распалив себя таким образом, рыболовы-любители решили поохотиться на людей в моторной лодке. 

Приехавшим милиционерам хулиганы оказали активное сопротивление. В этой криминальной истории есть курьезный аспект — страж порядка пострадал от женских зубов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# происшествия # Милиция Беларуси

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