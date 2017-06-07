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В Калинковичах мужчина подорвался на мине времен Великой Отечественной войны

07 июня 2017 10:37
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Новости Беларуси. Трагедия в Калинковичском районе. Местный житель подорвался на мине времен Великой Отечественной. Инцидент произошел накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В гараже найдены артефакты времен ВОВ: подробности ЧП здесь.

В Калинковичах мужчина подорвался на мине времен Великой Отечественной войны-1

Мужчина пришел в гости к родному брату, однако тот оставался дома недолго. Около половины десятого соседи услышали громкий хлопок. Раненого обнаружили во дворе. На место прибыли медики и следственно-оперативная группа. Мужчина не подавал признаков жизни. Следственный комитет проводит проверку. Назначены судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы.

# происшествия # Оружие и боеприпасы

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