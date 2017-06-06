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Костел XVIII века сгорел под Островцом

06 июня 2017 15:48
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Новости Беларуси. Огонь полностью уничтожил строение XVIII века. Среди основных версий – неисправность электросетей и электрооборудования.

Пожар в деревне Клющаны Островецкого района произошел рано утром во вторник. На пульт МЧС поступило сообщение от местной жительницы.

Костел XVIII века сгорел под Островцом-1

Пресс-служба Гродненского областного управления МЧС:
Проснувшись, женщина обратила внимание на треск, и увидела языки пламени вырывающиеся из под кровли и окон деревянного костела. К месту происшествия направились пожарные расчёты, а также специалисты РОВД, районных электросетей и бригада скорой медицинской помощи. Когда спасатели прибыли к месту пожара, происходило пламенное горение костела, а кровля строения обрушилась внутрь. Пожар ликвидирован в 07-36.

Костел святого Иоахима принадлежит Гродненской епархии Римско-католической церкви. Среди его прихожан – жители десятка близлежащих деревень. Храм был построен в 1726 году.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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