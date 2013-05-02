Прямой эфир

В Калифорнии начались лесные пожары

02 мая 2013 08:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В американской Калифорнии начались лесные пожары. Специалисты предупреждают, что в этом году лето будет особенно опасным.  Причина — сухая зима и отсутствие дождей.

Недавно пожар к северо-востоку от Лос-Анджелеса привел к эвакуации жильцов более 200 домов. Руководство штата намерено повысить уровень опасности с умеренного до высокого. Улучшить ситуацию мог бы хороший ливень. Но синоптики говорят, что, увы,  в ближайшее время дождей в регионе не ожидается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
В Борисове под поездом погибли мать и 7-летняя девочка
02 мая 2013 08:05

В Борисове под поездом погибли мать и 7-летняя девочка

В Бресте с помощью контактных линз молодые люди обманули казино на 150 млн
02 мая 2013 07:18

В Бресте с помощью контактных линз молодые люди обманули казино на 150 млн

Автобус со школьниками упал в реку в Турции. 6 человек погибли, около 30 ранены, 5 до сих пор не обнаружены
01 мая 2013 15:23

Автобус со школьниками упал в реку в Турции. 6 человек погибли, около 30 ранены, 5 до сих пор не обнаружены