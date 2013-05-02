В Калифорнии начались лесные пожары

Новости США. В американской Калифорнии начались лесные пожары. Специалисты предупреждают, что в этом году лето будет особенно опасным. Причина — сухая зима и отсутствие дождей.

Недавно пожар к северо-востоку от Лос-Анджелеса привел к эвакуации жильцов более 200 домов. Руководство штата намерено повысить уровень опасности с умеренного до высокого. Улучшить ситуацию мог бы хороший ливень. Но синоптики говорят, что, увы, в ближайшее время дождей в регионе не ожидается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.