В Йельском университете студентку замуровали в стену

В США произошло жестокое убийство студентки фармакологического факультета – тело 24-летней Энни Ли убийца замуровал в стену одной из лабораторий.

Пропавшую без вести девушку сотрудники правоохранительных органов искали в течение пяти дней, за информацию о местонахождении Ли полиция обещала 10 тысяч долларов. Тело девушки было обнаружено в минувшее воскресенье - именно в этот день Энни должна была выйти замуж за 24-летнего студента университета Колумбии Джонатана Видавски. Это убийство стало вторым, совершенным за десять лет в Йельском университете.

В связи с убийством был выдан ордер на обыск дома 24-летнего сотрудника университета, лаборанта Реймонда Кларка. Следователи собираются сделать анализ ДНК, чтобы установить возможную причастность Кларка к убийству. По словам начальника полиции Нью-Хейвена Джеймса Льюиса, если Кларк не согласится добровольно на сдачу анализа ДНК, его арестуют. По предварительным данным, до этого Кларк не прошел тест на детекторе лжи, кроме того, на его теле обнаружены повреждения, которые могли быть нанесены жертвой при сопротивлении. Результаты тестов ДНК будут готовы не ранее чем через сутки, возможно, этот процесс займет больше времени. По данным полиции, другие подозреваемые добровольно согласились сдать образцы на экспертизу ДНК.

В воскресенье представитель полиции Нью-Хейвена Джо Эйвери заявил, что, по всей видимости, убийство не было случайным – убийца тщательно спланировал преступление, сообщает Newsru.com.