Лез с пятого этажа за выпивкой и сорвался

Сначала гомельский пенсионер спустил вниз на веревочке деньги на вино, но, не дождавшись, отправился за ним сам.

До нелепой трагедии довела пожилого гомельчанина тяга к спиртному. Пенсионера закрыли в квартире, чтобы он не ходил в магазин за выпивкой, но побороть страсть мужчина не смог и полез за вином с балкона пятого этажа.

– Трос пенсионер сделал из нескольких бечевок и шнуров, привязал его к металлической палке, которую закрепил между балконной рамой, – сообщила старший помощник прокурора Новобелицкого района Ольга Петрушенко. – И уже через несколько секунд, после того, как мужчина перевесился через балкон, трос порвался – он никак не мог выдержать вес человека. Пенсионер погиб. Экспертиза установит, был ли он в состоянии алкогольного опьянения.

Но и без экспертизы соседи погибшего уверены, что тот умер пьяным. Во дворе говорят, что старик вел полубродячий образ жизни, выносил из квартиры вещи, часто пил без меры. Поэтому, когда жена пенсионера слегла в больницу, дочь решила закрыть его в квартире. Кормить отца приходила сама.

Вот и в то злополучное субботнее утро 12 сентября она приготовила завтрак и ушла до обеда. Соседи утверждают, что старик напивался и в таких случаях. Он спускал на веревочке с балкона деньги, приятели покупали за них вино и на той же веревочке отсылали бутылку обратно. В субботу он решил спуститься вниз сам, пишет «Комсомольская правда».