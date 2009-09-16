На следующий день после ДТП женщина родила дочку

В результате аварии под Минском пострадало три человека.

Столкновение произошло на трассе Минск - Могилев возле поселка Привольный в пятницу вечером, 11 сентября. Во второй полосе ехала грузовая машина, за ней «Рено», а следом «Жигули». Сначала «копейка» врезалась в «Рено», последняя касательно зацепила грузовик и от удара «Рено» вынесло на третью полосу, затем «Жигули» ударились в грузовик. Назвать причину ДТП в УГАИ Минской области пока не торопятся: говорят, что пока идет следствие, делать какие-то выводы рано.

- В результате аварии пострадало три человека - все пассажиры автомобиля «Жигули». По установлению степени их тяжести назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщил старший инспектор отдела дознания УГАИ УВД Миноблисполкома Павел Перепечко.

Водитель «копейки» лежит в отделении хирургии 10-й больницы, его двухлетний сын - в детской областной больнице, а жена - в пятом роддоме.

- У меня разбито лицо, сломан нос. В больнице наложили несколько швов, а грудная клетка болит до сих пор, - рассказывает пострадавший водитель. - У жены от ремня на шее были кровоподтеки, у сына разбита голова, сломана рука.

Сначала женщина поехала с ребенком в больницу, но на следующий у нее начались схватки. Ее отвезли в роддом, где днем она родила дочку. Роды прошли хорошо, и родила женщина всего на день раньше срока, пишет «Комсомольская правда».