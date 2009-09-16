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Оружейный арсенал нашли в квартире 74-летнего гродненца

16 сентября 2009 11:37
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Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью по Гродненской области совместно с коллегами из других оперативных служб обнаружили крупнейший за последние годы арсенал оружия.

Оружие хранилось в квартире 74-летнего пенсионера в гродненской пятиэтажке.

Оперативники пять часов изымали и описывали спрятанное в жилище оружие, а весь арсенал едва уместился на полу в большой комнате. В протокол изъятия попали тротиловые шашки и взрывчатка общим весом более 3,5 кг, самодельные взрывные устройства, боевая граната, 6 единиц нарезного оружия, пистолет, оптический прицел для винтовки, глушители, более 1,5 тыс. патронов различного калибра, части и механизмы боевого оружия, сообщает БЕЛТА.

# происшествия

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