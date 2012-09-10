В Ираке растет число жертв терактов 9 сентября. В скорбном списке свыше 100 имен, более 400 ранены

Новости Ирака. В Ираке растет число жертв воскресных терактов. По последним данным, в скорбном списке свыше 100 имен. Более 400 человек ранены.

Взрывы прогремели в пятнадцати городах. В том числе и в столице страны Багдаде. Мина сработала вблизи генконсульства Франции. Нападению экстремистов подверглась и одна из военных баз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые эксперты отмечают, что теракты в багдадских пригородах были совершены спустя несколько часов после того, как суд Ирака вынес смертный приговор вице-президенту республики, который на данный момент находится в Турции. Влиятельный политик был обвинен в террористической деятельности. Свою вину он не признает.

Серия взрывов в Ираке. 20 человек погибли, не менее 17 ранены

В Ираке прогремела серия взрывов. Погибло около 20 человек.

Один из самых серьезных взрывов произошел на севере страны, в районе города Киркук. Число погибших там составило 11 человек, еще 17 ранены. Одно из взрывных устройств сработало рядом со зданием французского консульства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аналитики рост напряженности в Ираке связывают с исторически сложившимся противостоянием двух крупнейших исламских общин - суннитов и шиитов.