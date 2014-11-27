В деревне Озерцо горел цех по производству краски

Новости Беларуси. В Минском районе произошел пожар в административном здании. Загорелся цехе по производству краски в деревне Озерцо. Предприятие арендовало помещения в трехэтажном кирпичном здании, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожар возник утром, поэтому в помещении находились всего три человека. Они самостоятельно пытались потушить пламя, после чего покинули здание.

В результате поврежден печатный станок. Пострадавших нет.

Причина пожара - нарушение технологического процесса на производстве.