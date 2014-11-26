Гомельская область: пьяный слесарь обстрелял трактор и получил 7,5 млн штрафа

Новости Беларуси. 28-летний нетрезвый сельчанин прострелил стекло движущегося трактора из пневматического пистолета. Это произошло 12 октября недалеко от деревни Репин Октябрьского района Гомельской области. К счастью, водитель не пострадал.

Слесарь на попутном транспорте ехал на работу в деревню Лясковичи.

У водителя, который его подвозил, мужчина приобрел пневматический пистолет. Прибыв в колхоз, мужчина узнал, что работы нет и он может возвращаться домой. Вероятно, с горя слесарь и его напарник купили бутылку водки, распили и пошли на трассу останавливать попутки.

К компании присоединился и деревенский пастух. Слесарь несколько раз выстрелил из пистолета по дорожным знакам, но промахнулся. Попробовать удачу он решил еще раз - на двигавшемся по автодороге тракторе. Мужчина попал прямо в лобовое стекло, которое тут же потрескалось и осыпалось.

В ходе следствия мужчина свою вину признал и возместил причиненный предприятию материальный ущерб.

За свою пьяную выходку ему еще придется выплатить штраф в размере 7,5 миллиона рублей.

К сожалению, в Беларуси участились случаи стрельбы из пневматического оружия.

Приобрести «пневматику» сегодня не составляет труда. Согласно действующему законодательству, пистолеты и винтовки с небольшой мощностью даже не считаются оружием.

А некоторые «стволы» посерьезнее не нуждаются в регистрации, при их покупке не требуют даже паспорт. Но нанести тяжкие телесные повреждения можно и «заводским» вариантом пневматики!

Где же выход из сложившейся ситуации? Смотрите видео.