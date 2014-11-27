5-месячный мальчик, избитый пьяной матерью, умер в больнице 27 ноября

Новости Беларуси. Пятимесячный мальчик, избитый пьяной матерью, скончался в больнице.

За жизнь малыша врачи боролись почти неделю.

Пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь:

27 ноября ребенок скончался в медицинском учреждении. Мать ребенка с 22.11.2014 задержана, водворена в ИВС. Готовятся материалы для предъявления ей обвинения. Следствие будет ходатайствовать перед прокуратурой о применении в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Черепно-мозговая травма, ушиб, отек и гематома головного мозга с кровоизлиянием, перелом плеча. С этими травмами пятимесячного мальчика доставили в больницу.

Картину произошедшего в одной из брестских квартир спустя несколько часов удалось установить следователям. В тот вечер 20-летняя мать употребляла спиртное. Отец их совместного ребенка находился на работе. Придя домой рано утром, именно он и обнаружил избитого сына.

Пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь:

Будучи допрошенным в качестве свидетеля, отец ребенка пояснил, что с супругой он познакомился в марте 2013 года, в феврале этого года зарегистрировали брак. Забота и уход об их совместном ребенке обременяли супругу, ранее она присылала ему смс-сообщение о том, что собирается издеваться над ребенком. 21 ноября он ушел на работу около 19 часов, вернулся домой утром, 22 ноября, около 4 часов. Когда уходил, то супруга оставалась одна с ребенком, была трезвой. Вечером по телефону супруга поясняла, что распивала спиртные напитки. По возвращению, он обнаружил на ребенке следы побоев в виде царапины и гематом. Каким образом тот получил телесные повреждения, супруга ему не сказала. Он позвонил на линию «103» и сообщил, что ребенок бледный и холодный, а супруга просила не вызывать медицинских работников.