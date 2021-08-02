В Борисове Toyota опрокинулась на разделительной полосе. Водитель был пьян

Новости Беларуси. За 31 июля и 1 августа в результате трех дорожно-транспортных происшествий три человека получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисове местный житель, управляя автомобилем Toyota, двигаясь от Чапаева в направлении улицы Горького, выехал на разделительную полосу, где и опрокинулся. В результате аварии травмы получила пассажирка. Установлено, что водитель был пьян.

Там же 37-летняя местная жительница, управляя Citroen и двигаясь по улице Лопатина в сторону Дзержинского, отвлеклась и выехала на перекресток на красный сигнал светофора, где столкнулась с автомобилем Audi 80 с прицепом, которым управлял россиянин. Мужчина двигался на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии 52-летняя пассажирка Audi травмирована. Установлено, что все были пристегнуты ремнями безопасности.

По фактам ДТП проводятся проверки.