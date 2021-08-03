В Минской области после ДТП пострадали два человека. Подробности происшествий

ЧП случилось на улице Чкалова возле дома № 49. 25-летний местный житель за рулем Opel наехал на 40-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда пострадавшая получила травмы головы и плеча. По факту ДТП проводится проверка.

А в Пуховичском районе на 67-м километре автодороги М5 17-летний мотоциклист не уступил дорогу Mercedes, который двигался по главной дороге в направлении Минска. В результате аварии 20-летняя пассажирка мотоцикла с травмами госпитализирована. Также установлено, что несовершеннолетний водитель двухколесного транспорта прав не получал и ранее привлекался к административной ответственности. По факту ДТП проводится проверка.