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В Минской области после ДТП пострадали два человека. Подробности происшествий

03 августа 2021 13:04
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Новости Беларуси. В агрогородке Колодищи Минского района водитель Opel сбил женщину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области после ДТП пострадали два человека. Подробности происшествий-1

ЧП случилось на улице Чкалова возле дома № 49. 25-летний местный житель за рулем Opel наехал на 40-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда пострадавшая получила травмы головы и плеча. По факту ДТП проводится проверка.

В Минской области после ДТП пострадали два человека. Подробности происшествий-4

А в Пуховичском районе на 67-м километре автодороги М5 17-летний мотоциклист не уступил дорогу Mercedes, который двигался по главной дороге в направлении Минска. В результате аварии 20-летняя пассажирка мотоцикла с травмами госпитализирована. Также установлено, что несовершеннолетний водитель двухколесного транспорта прав не получал и ранее привлекался к административной ответственности. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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