Прямой эфир

Пьяный житель Гродно выпал из окна. Мужчину заметил вызванным им таксист

10 февраля 2018 06:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вечером седьмого февраля в Гродно медработниками был госпитализирован мужчина с многочисленными переломами.

По сведениям УВД Гродненского облисполкома, о пострадавшем в скорую сообщил таксист. Водитель заметил лежавшего на козырьке мужчину и разбитое окно, которое находилось несколькими этажами выше.

На место инцидента выехали медики и милиционеры. Во время расследования стало известно, что такси вызвал пострадавший. Он употреблял алкогольные напитки вместе с приятелями, но скоро был намерен ехать домой. Находясь в нетрезвом состоянии мужчина не удержался на ногах и выпал из окна, разбив стекло своим телом.

Состав преступления не найден. Выясняются детали случившегося. Пострадавшего доставили в медучреждение.

На неделе в Барановичах мужчина упал с четвёртого этажа.

Рассматривается версия самоубийства – здесь подробнее.

# происшествия # Падение с высоты

Другие новости рубрики

Все новости
30-летний мужчина во время прогулки по Свислочи провалился под лёд
09 февраля 2018 21:03

30-летний мужчина во время прогулки по Свислочи провалился под лёд

В Минске задержали нетрезвого таксиста, лишенного прав
09 февраля 2018 16:36

В Минске задержали нетрезвого таксиста, лишенного прав

Вышла из дома и не вернулась. Разыскивается 64-летняя жительница посёлка Чисть Молодечненского района
09 февраля 2018 16:12

Вышла из дома и не вернулась. Разыскивается 64-летняя жительница посёлка Чисть Молодечненского района