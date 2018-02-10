Пьяный житель Гродно выпал из окна. Мужчину заметил вызванным им таксист

Новости Беларуси. Вечером седьмого февраля в Гродно медработниками был госпитализирован мужчина с многочисленными переломами.

По сведениям УВД Гродненского облисполкома, о пострадавшем в скорую сообщил таксист. Водитель заметил лежавшего на козырьке мужчину и разбитое окно, которое находилось несколькими этажами выше.

На место инцидента выехали медики и милиционеры. Во время расследования стало известно, что такси вызвал пострадавший. Он употреблял алкогольные напитки вместе с приятелями, но скоро был намерен ехать домой. Находясь в нетрезвом состоянии мужчина не удержался на ногах и выпал из окна, разбив стекло своим телом.

Состав преступления не найден. Выясняются детали случившегося. Пострадавшего доставили в медучреждение.

На неделе в Барановичах мужчина упал с четвёртого этажа.