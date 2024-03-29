В Беларуси задержали двух мужчин, планировавших нападение на пограничника

Двух белорусов, планировавших нападение на пограничника, задержали военнослужащие Полоцкого погранотряда совместно с сотрудниками ОМОН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранителям поступила информация, что двое мужчин собираются причинить вред должностному лицу в отместку за то, что сотрудник погранслужбы участвовал в расследовании уголовного дела против них. Известно, что задержанные неоднократно попадали в поле зрения пограничников ввиду своей противоправной деятельности на границе. На момент задержания они находились под подпиской о невыезде.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. Им может грозить до семи лет лишения свободы.