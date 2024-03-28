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Водитель МАЗа насмерть сбил инспектора Госавтоинспекции в Пинском районе

28 марта 2024 16:50
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Следователи изучают обстоятельства ДТП в Пинском районе, в результате которого погиб сотрудник милиции. Водитель МАЗа насмерть сбил инспектора Госавтоинспекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель МАЗа насмерть сбил инспектора Госавтоинспекции в Пинском районе-1

40-летний водитель грузовика совершил наезд сотрудника, который нес службу на дороге вблизи деревни Стытычево. От полученных травм он скончался на месте. Что послужило причиной произошедшего, пока неизвестно. Следователи обращаются к очевидцам аварии с просьбой сообщить имеющуюся информацию.

# ДТП # происшествия

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