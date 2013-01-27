Прямой эфир

Пожар в бразильском клубе. Число жертв возросло до 200 человек

27 января 2013 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бразилии. По информации бразильской прессы, число жертв пожара в бразильском клубе Kiss в городе Санта-Мария достигло 200 человек. Большинство погибших задохнулись дымом и ядовитыми газами, пытаясь выбраться из переполненного здания. Сотни с ожогами и травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Пожар в клубе вспыхнул в ночь на 27 января по местному времени. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало пиротехническое шоу: из-за искры от фейерверка загорелся флаг. Искры попали на потолок, где была звукоизоляционная монтажная пена, оттуда пламя в считанные минуты распространилось по всему помещению.

Гвидо Педросо де Мело, командир департамента пожаротушения:
К сожалению, мы продолжаем поиски тел на месте пожара. Некоторые люди могли погибнуть от давки.

В момент возгорания в клубе, по словам охранников, было от тысячи до двух тысяч человек.

Напомним, подобная трагедия произошла в России в декабре 2009 года. Тогда в результате пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» погибли более 150 человек.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в клубе

Другие новости рубрики

Все новости
26 января 2013 15:10

Самолёт турецкой авиакомпании загорелся прямо в небе. В него ударила молния

26 января 2013 14:42

В Смоленской области белорус на автокране протаранил пассажирский автобус

26 января 2013 13:40

Взрыв на мусороперерабатывающем заводе в Бресте. Пострадали два человека