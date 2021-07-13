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В Борисовском районе утонула 13-летняя девочка

13 июля 2021 13:35
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Новости Беларуси. В Борисовском районе утонула 13-летняя девочка. Трагедия произошла 12 июля вечером на пляже «Дубки» в районе железнодорожного моста через Березину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисовском районе утонула 13-летняя девочка-1

Ребенок находился у реки без родителей. К слову, она и ранее попадала в поле зрения: спасатели видели ее со сверстниками возле центрального пляжа. Подростков предупреждали о недопустимости нахождения у водоема и в воде без взрослых.

В июне в Борисовском районе утонули два человека. Обоим погибшим мужчинам было за 50 лет.

# Утопления # происшествия # Фотофакт

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