Успеть на трамвай любой ценой: на улице Ульяновской мужчина с разбега ударился об автомобиль, а затем поднялся и продолжил бежать к вагону

Новости Беларуси. Успеть на трамвай во чтобы то ни стало. Мужчина так торопился на общественный транспорт, что чуть не угодил под колеса автомобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Видео с камеры регистратора снято на улице Ульяновской. Трамвайное движение здесь восстановили всего 10 дней назад, и не все успели к этому привыкнуть. В итоге мужчина с разбега ударился об автомобиль, упал на землю, а затем поднялся и продолжил бежать к вагону. На транспорт пассажир все же успел.