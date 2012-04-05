Ураган в Токио. Без электроэнергии остаются свыше 30 тысяч семей

Новости Японии.

Выпуск программы Новости «24 часа» 5 апреля в 10.30

Свыше 30 тысячи семей на северо-востоке Японии остаются без электроэнергии после мощного урагана, который обрушился на страну во вторник и среду. Удар стихии привел к многочисленным разрывам и повреждениям высоковольтных линий, повалил опорные вышки. На ремонтные работы брошены более 6 тысяч человек.

По последним данным, жертвами урагана стали 5 человек, около 440 получили различные ранения и травмы.

До сих пор парализовано движение на трех линиях скоростных железных дорог, с перебоем работает железнодорожное и авиасообщение. Обесточено более 10 тысяч домов.

Выпуск программы Новости «24 часа» 4 апреля в 13.30

Сильнейший ураган бушует в Японии. Жертвами шторма стали, как минимум, трое. Сотни - получили ранения. Основной удар стихии пришелся на префектуры западного побережья, где порывы ветра достигали 30 метров в секунду. В стране приостановлено транспортное сообщение, в залах ожидания вокзалов и аэропортов остаются десятки тысяч пассажиров.

Хаос царит и на дорогах, где порывы ветра с лёгкостью опрокидывают не только легковые автомобили, но и фуры. Без света остались более 10 тысяч домов. Жителям рекомендовано не выходить на улицу.

Выпуск программы Новости «24 часа» 3 апреля в 13.30

В Токио объявлено штормовое предупреждение в связи с сильнейшим за 50 лет ураганом, обрушившимся на город. Метеорологи также предупреждают об угрозе цунами.

Отменено около 600 авиарейсов, остановлено движение на железнодорожных магистралях, закрыты офисы, тысячи сотрудников компаний отпущены с работы. Власти предупреждают население о возможности возникновения волн высотой до 10 метров.

Ожидается, что к вечеру ветер ослабнет. Однако сложные метеоусловия сохранятся в Японии еще на протяжении четырех дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.