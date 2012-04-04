Авиакатастрофа под Тюменью. Главная версия причины - наземное обледенение крыла и стабилизатора

Основной версией крушения пассажирского лайнера под Тюменью называется наземное обледенение крыла и стабилизатора. Сейчас специалисты поминутно пытаются восстановить картину произошедшего. Проведенные экспертизы уже исключили версию о технической неисправности самолета — все системы машины до столкновения с землей работали в штатном режиме.

Эфир Новости «24 часа» на СТВ 4 апреля в 13.30

Новости России. Трехдневный траур начался в трех регионах России в связи с авиакатастрофой пассажирского лайнера ATR-72

Приспущены государственные флаги в Тюменской области, а также Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Именно жители этих регионов находились в разбившемся самолете. Отменены все развлекательные мероприятия. Сегодня же пройдут первые похороны жертв катастрофы.

На данный момент рассматривается три версии крушения: ошибка пилота, отказ техники, ошибка наземных служб. Известно также, что самолет перед вылетом не прошел обработку против обледенения, хотя в тот день в регионе наблюдались плохие погодные условия. Межгосударственный авиационный комитет уже приступил к расшифровке «черных ящиков». Предварительный анализ показал, что отказа двигателей не было, они работали вплоть до столкновения самолета с землей.

Эфир Новости «24 часа» на СТВ 3 апреля в 16.30

Новости России. Основной версией крушения пассажирского самолета под Тюменью считается обледенение. Сейчас специалисты расшифровывают бортовые самописцы. Именно они должны внести ясность в произошедшее.

Тем временем идет опознание тел жертв авиакатастрофы. По последним данным, установлены личности 12 из 31 погибшего. С 4 по 6 апреля в Тюменской области объявлен официальный трехдневный траур.

За жизни 12 выживших во время авиакатастрофы борются медики. Состояние четверых пострадавших оценивается врачами как крайне тяжелое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажирский лайнер компании «ЮТэйр», выполнявший рейс в Сургут, разбился накануне утром. Известно, что сразу после взлета с ним была потеряна связь, а через несколько минут самолет упал и загорелся.